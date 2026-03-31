Milan, domani la ripresa ma in tre lavorano già a Milanello: ecco chi sono!

Il Milan si prepara alla ripresa del campionato, dove sarà impegnato nella delicatissima partita contro il Napoli. La data del primo allenamento sarebbe dovuta essere domani, ma già alcuni giocatori si sono presentati a Milanello per lavorare in vista della sfida di Pasquetta per recuperare la miglior condizione fisica possibile. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, 3 rossoneri non impegnati con le rispettive nazionali sarebbero già tornati a lavoro.

Chi sono i 3 rossoneri già a Milanello

Secondo quanto riportato da TMW, Matteo Gabbia, Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug hanno anticipato i tempi di lavoro presentandosi in campo con un giorno di anticipo rispetto al resto del gruppo. Una scelta mirata a monitorare più da vicino le loro condizioni fisiche in vista del prossimo impegno di campionato.

In particolare, resta da valutare la situazione di Gabbia, fermato da un infortunio che gli ha impedito di rispondere alla convocazione in Nazionale. Il centrale è attualmente in dubbio per la sfida contro il Napoli, in programma lunedì 6 aprile alle 20:45 allo stadio Stadio Diego Armando Maradona, match fondamentale per la stagione rossonera.