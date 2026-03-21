“Milan fortunato”, Hernanes critico: stoccata in diretta ad Allegri

Il Milan ha battuto per 3-2 il Torino, non senza un po’ di sofferenza nel finale. La prestazione rossonera non ha convinto proprio tutti anche Hernanes nella trasmissione Vamos su Dazn ha espresso un po’ di dubbi per il momento rossonero. L’ex centrocampista ha addirittura accusato i rossoneri di aver avuto fortuna nell’ottenimento di questa vittoria.

Hernanes polemico sulla partita del Milan

Hernanes, durante il post-gara a Dazn, ha detto la sua sulla partita del Milan, minimizzando la prestazione rossonera:

“Il Torino non porta a casa il risultato perché il Milan è stato fortunato, anche bravo, ma ha sfruttato quei 20 minuti di incertezza del Toro”.

Un commento forse eccessivamente critico sulla prestazione del Milan, che ha accorciato momentaneamente a -5 dall’Inter grazie a questo successo. L’ex calciatore si sofferma anche sulla necessità di varazioni a livello tattico per Allegri: