Milan, idea per il centrocampo: arriva dalla Serie A!

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Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, seduto in panchina prima del match contro la Roma

Il Milan guarda già al futuro e valuta possibili rinforzi specialmente in mezzo al campo. In caso di partenze, la dirigenza è già al lavoro e valuta diverse alternative sul mercato, con l’obiettivo di regalare ad Allegri una rosa profonda e competitiva.

Milan, spunta il nome di Koné

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, tra i profili seguiti c’è anche quello di Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo e autore di una stagione da protagonista con i neroverdi. Il canadese, alla sua prima esperienza in Serie A, ha già collezionato 5 gol in 26 presenze, attirando l’attenzione di diversi top club italiani.

Le sue caratteristiche lo rendono un’opzione interessante per Allegri, soprattutto da mezz’ala capace di offrire dinamismo e inserimenti. Il Milan valuta attentamente la soluzione, consapevole che eventuali uscite come quelle di Fofana e Loftus-Cheek, renderebbero necessario un investimento mirato in quel reparto.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.
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