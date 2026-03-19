Milan, idea per il centrocampo: arriva dalla Serie A!

Il Milan guarda già al futuro e valuta possibili rinforzi specialmente in mezzo al campo. In caso di partenze, la dirigenza è già al lavoro e valuta diverse alternative sul mercato, con l’obiettivo di regalare ad Allegri una rosa profonda e competitiva.

Milan, spunta il nome di Koné

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, tra i profili seguiti c’è anche quello di Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo e autore di una stagione da protagonista con i neroverdi. Il canadese, alla sua prima esperienza in Serie A, ha già collezionato 5 gol in 26 presenze, attirando l’attenzione di diversi top club italiani.

Le sue caratteristiche lo rendono un’opzione interessante per Allegri, soprattutto da mezz’ala capace di offrire dinamismo e inserimenti. Il Milan valuta attentamente la soluzione, consapevole che eventuali uscite come quelle di Fofana e Loftus-Cheek, renderebbero necessario un investimento mirato in quel reparto.