Milan, il calciatore brucia le tappe: ecco quando tornerà in campo

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Giocatori del Milan esultano dopo il gol a Bologna

Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Milan vuole bruciare le tappe del percorso di recupero e punta a rientrare in campo prima del previsto.

Loftus-Cheek accelera, il piano per il rientro

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Loftus-Cheek nei prossimi giorni utilizzerà un dispositivo di protezione che gli permetterà di tornare gradualmente ad allenarsi. L’obiettivo è quello di sfruttare al massimo la sosta nazionali, per ritrovare la migliore condizione e provare ad essere arruolabile per la sfida contro il Napoli al Maradona.

Il centrocampista inglese era stato costretto a fermarsi dopo l’infortunio rimediato contro il Parma lo scorso 22 febbraio, che gli aveva causato la frattura del processo alveolare della mascella e la rottura di alcuni denti. Il rientro non è ancora certo, ma le sensazioni sono positive e lo staff medico segue con attenzione ogni fase del percorso.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.
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