Milan, il calciatore brucia le tappe: ecco quando tornerà in campo

Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Milan vuole bruciare le tappe del percorso di recupero e punta a rientrare in campo prima del previsto.

Loftus-Cheek accelera, il piano per il rientro

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Loftus-Cheek nei prossimi giorni utilizzerà un dispositivo di protezione che gli permetterà di tornare gradualmente ad allenarsi. L’obiettivo è quello di sfruttare al massimo la sosta nazionali, per ritrovare la migliore condizione e provare ad essere arruolabile per la sfida contro il Napoli al Maradona.

Il centrocampista inglese era stato costretto a fermarsi dopo l’infortunio rimediato contro il Parma lo scorso 22 febbraio, che gli aveva causato la frattura del processo alveolare della mascella e la rottura di alcuni denti. Il rientro non è ancora certo, ma le sensazioni sono positive e lo staff medico segue con attenzione ogni fase del percorso.