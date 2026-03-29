Milan, il calciatore ha ‘stregato’ Allegri: dal prestito alla prima squadra?

Comotto sta vivendo una stagione di trasformazione. Il centrocampista classe 2008, in prestito allo Spezia, ha conquistato lo status di titolare fisso nella seconda metà della stagione, imponendosi come uno dei migliori in campo per il club ligure in numerose partite.

Comotto allo Spezia: la crescita che non passa inosservata

La traiettoria del giovane rossonero è cambiata radicalmente da gennaio in poi. Se nella prima parte della stagione le presenze erano limitate, nella seconda metà Comotto ha guadagnato fiducia e minuti, diventando un elemento fondamentale nello scacchiere tattico dello Spezia. Le squadre di Serie A hanno iniziato a monitorare il suo rendimento. L’attenzione di club italiani non è casuale: Comotto ha dimostrato caratteristiche di qualità superiore rispetto ai compagni di categoria.

Allegri ha già avuto modo di osservarlo direttamente. Durante il ritiro pre-stagionale dello scorso anno, il tecnico ha visto Comotto nelle amichevoli, inclusa quella a Perth. Quel contatto non è stato marginale. L’allenatore del Milan ha poi parlato pubblicamente del centrocampista: “Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi. Camarda, Bartesaghi, Comotto e Torriani. Hanno già esperienze di Serie A e Serie B, in futuro possono stare in rosa“. Una valutazione esplicita che colloca Comotto tra i talenti su cui il Milan intende investire.

Allegri e il piano per la prima squadra: tre competizioni richiedono profondità

Tre competizioni in calendario significano una rosa ampia e rotazioni continue. Il Milan avrà bisogno di profondità di qualità nel centrocampo. Comotto potrebbe trovare spazio come alternativa di lusso, crescendo in un ambiente competitivo accanto a giocatori come Rabiot e potenzialmente altri innesti di livello. L’opzione di un ulteriore prestito rimane aperta, ma la permanenza in rosa non è da escludere.

Allegri, come riportato da Calciomercato.com, potrebbe infatti decidere di trattenerlo nel ritiro estivo per valutarlo direttamente nel contesto della prima squadra. Se le prestazioni allo Spezia continuano su questo livello, la tentazione di bruciare i tempi sarà forte. Comotto ha già le esperienze di Serie A e B citate dall’allenatore.

Il Milan dovrà scegliere entro l’estate. Un ulteriore prestito in Serie A potrebbe accelerarne la crescita, oppure Allegri potrebbe decidere che il momento di testarlo in prima squadra.