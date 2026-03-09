Milan, il dato che incorona Estupinan: ha raggiunto un primato particolare

Un Derby atteso e che metteva in palio tre punti importanti in ottica classifica. Allegri l’ha specificato più volte, l’obiettivo resta il piazzamento Champions, anche perché l’Inter ancora adesso mantiene un vantaggio rispetto ai rossoneri che è importante (7 punti), difficile pensare ad una riapertura netta per la corsa Scudetti; certo, in palio da qui al termine della stagione ci sono ancora 30 punti, la matematica consente ogni tipo di ragionamento.

Milan, il primato raggiunto da Estupinan

Il Derby, ad ogni modo, per due volte nella stessa stagione si è tinto di rossonero. Anche ieri il Milan si è imposto per 1-0 grazie alle rete di Estupinan che ha firmato il gol vittoria. C’è un dato molto interessante che riguarda proprio il giocatore del Milan.

Estupinan, infatti, con la rete messa a segno ieri contro l’Inter si è meritato il primato di primo ecuadoriano ad avere segnato un gol nella storia nel Derby.