Milan, il top non sarà convocato contro il Torino: il motivo

Rafa Leao salterà il match in programma tra Milan e Torino a causa di un dolore all’adduttore. Il portoghese quest’oggi non si è allenato, motivo per il quale mister Allegri non lo rischierà: in attacco ci saranno Pulisic e Fullkrug.

Leao out contro il Torino: problemi all’adduttore

Come segnalato da Sky Sport, Rafael Leao sarà assente nel match in programma tra Milan e Torino, valido per la 30esima giornata di Serie A. Mister Allegri, infatti, rinuncerà all’attaccante portoghese a causa di problemi accusati all’adduttore destro. Non è una novità, avendo già provato dolori in quell’area, i quali si sono riacutizzati di recente. Per tale motivo, non sarà rischiato e non sarà presente neanche tra gli arruolabili. A sostituirlo, ci sarà Fullkrug insieme a Christian Pulisic.