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Milan, il top non sarà convocato contro il Torino: il motivo

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Milan, il top non sarà convocato contro il Torino: il motivo

Rafa Leao salterà il match in programma tra Milan e Torino a causa di un dolore all’adduttore. Il portoghese quest’oggi non si è allenato, motivo per il quale mister Allegri non lo rischierà: in attacco ci saranno Pulisic e Fullkrug.

Leao out contro il Torino: problemi all’adduttore

Come segnalato da Sky Sport, Rafael Leao sarà assente nel match in programma tra Milan e Torino, valido per la 30esima giornata di Serie A. Mister Allegri, infatti, rinuncerà all’attaccante portoghese a causa di problemi accusati all’adduttore destro. Non è una novità, avendo già provato dolori in quell’area, i quali si sono riacutizzati di recente. Per tale motivo, non sarà rischiato e non sarà presente neanche tra gli arruolabili. A sostituirlo, ci sarà Fullkrug insieme a Christian Pulisic.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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