Milan-Inter, derby anche sul mercato! Nel mirino il classe 2009 brasiliano: i dettagli

Il derby tra Milan e Inter potrebbe presto spostarsi anche sul mercato. I due club milanesi stanno infatti monitorando con grande attenzione Gustavo Zabarelli, talento italo-brasiliano classe 2009 che in Brasile è già considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Gioca nel San Paolo e in patria viene spesso accostato a Kaká per qualità tecniche e stile di gioco.

Milan e Inter seguono il talento Zabarelli

Il nome di Gustavo Zabarelli comincia a circolare con insistenza nell’ambito del calcio europeo. E occhio perché, secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, anche Milan e Inter stanno monitorando con attenzione la crescita del centrocampista offensivo.

C’è da dire che Zabarelli è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio brasiliano e in Italia, se le aspettative saranno confermate, potrebbe davvero fare la differenza.

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Il paragone con Kaká

Quando si parla di giovani talenti brasiliani, i paragoni arrivano presto. Nel caso di Zabarelli, il nome che circola è quello di Kaká. Per ora resta soprattutto una promessa, ma in Brasile le aspettative sono già molto alte.

Il fatto che Zabarelli possieda anche il passaporto italiano aumenta l’interesse dei club di Serie A, che osservano con attenzione la sua crescita. Anche se al momento non si può ancora parlare di un trasferimento in Italia.

Perché non può ancora arrivare in Europa

Nonostante l’interesse dei club europei, il futuro immediato del giovane talento resta in Brasile. Le regole stabilite dalla FIFA impediscono infatti il trasferimento internazionale dei calciatori minorenni, salvo rare eccezioni.

Nel frattempo Zabarelli continuerà a crescere nel vivaio del San Paolo. Il suo nome, però, è già segnato sui taccuini degli scout europei. E quando si parla di derby tra Milan e Inter, anche il mercato dei giovani talenti può diventare una sfida.