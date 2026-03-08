Milan – Inter, formazioni ufficiali: out un fedelissimo di Allegri

Tutto pronto per il derby della Madonnina. Manca sempre meno al fischio d’inizio del big match, e le due squadre hanno diramato le formazioni ufficiali, risolvendo gli ultimi dubbi per una gara che vale tantissimo per entrambe.
Allegri non rischia: le formazioni ufficiali del derby
L’unico vero dubbio di Allegri riguardava l’impiego di Bartesaghi, recuperato in extremis dal fastidio muscolare di Cremona. Nessun rischio, però, per il mister rossonero: dentro Estupinian, per evitare pericolose ricadute. Confermato De Winter al posto di Gabbia che è ai box, in avanti ancora il tandem Pulisic – Leao.
Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri
Inter: (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. All. Chivu