Milan – Inter, formazioni ufficiali: out un fedelissimo di Allegri

Allegri in campo

Tutto pronto per il derby della Madonnina. Manca sempre meno al fischio d’inizio del big match, e le due squadre hanno diramato le formazioni ufficiali, risolvendo gli ultimi dubbi per una gara che vale tantissimo per entrambe.

Allegri non rischia: le formazioni ufficiali del derby

L’unico vero dubbio di Allegri riguardava l’impiego di Bartesaghi, recuperato in extremis dal fastidio muscolare di Cremona. Nessun rischio, però, per il mister rossonero: dentro Estupinian, per evitare pericolose ricadute. Confermato De Winter al posto di Gabbia che è ai box, in avanti ancora il tandem PulisicLeao.

Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri

Inter: (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. All. Chivu

Estupinan fronteggia Mandragora durante una partita del Milan
Estupinan in campo con il Milan

Laura Bisogno

