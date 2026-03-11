Milan – Kean, piovono conferme: si tratta sulla clausola!

In casa Milan comincia a riscaldarsi molto il nome di Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina è da tempo nella lista dei desideri di Massimiliano Allegri. Prima in estate e poi in inverno, senza mai avere una speranza dal club viola. Ora, però, ci sarà un altro tentativo: si mira alla clausola rescissoria.

Il Milan vuole abbassare la clausola: il nuovo piano

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Milan proverà ad ottenere uno sconto puntando sulle recenti prestazioni non del tutto convincenti del centravanti.

La sua clausola rescissoria ammonta a 62 milioni di euro ed è valida solo nei primi 15 giorni di luglio. Si prospetta un’estate bollente sull’asse Milan-Kean, con Allegri voglioso di avere in rosa il bomber.