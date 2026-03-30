Calciomercato del Milan

Milan-Kostic, ci siamo: spuntano anche le cifre dell’affare

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Milan-Kostic, ci siamo: spuntano anche le cifre dell’affare
Le cifre di Kostic al Milan
Ecco quanto il Milan pagherà Kostic

Andrej Kostic è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera del Milan. Il giovane attaccante è in arrivo dal Partizan Belgrado per una cifra piuttosto importante, a testimonianza della grande volontà del club di mettere a segno un colpo prezioso per il futuro.

Le cifre del passaggio di Kostic al Milan

Malgrado le lamentele e le opposizioni last minute di vari elementi del Partizan Belgrado, Andrej Kostic sarà un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante serbo è un investimento importante da parte del club rossonero, che ha scommesso su di lui per portare una ventata di giovinezza e di speranza al reparto offensivo.

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione si concluderà per una cifra fissa di 3,5 milioni di euro, ai quali si aggiungono ulteriori 4,5 milioni di bonus. E non è finita qui: in caso di futura cessione dell’attaccante, il Milan dovrà versare al suo attuale club una somma equivalente alla clausola sulla futura rivendita stabilita tra le parti.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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