Milan-Kostic, ci siamo: spuntano anche le cifre dell’affare

Andrej Kostic è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera del Milan. Il giovane attaccante è in arrivo dal Partizan Belgrado per una cifra piuttosto importante, a testimonianza della grande volontà del club di mettere a segno un colpo prezioso per il futuro.

Le cifre del passaggio di Kostic al Milan

Malgrado le lamentele e le opposizioni last minute di vari elementi del Partizan Belgrado, Andrej Kostic sarà un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante serbo è un investimento importante da parte del club rossonero, che ha scommesso su di lui per portare una ventata di giovinezza e di speranza al reparto offensivo.

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione si concluderà per una cifra fissa di 3,5 milioni di euro, ai quali si aggiungono ulteriori 4,5 milioni di bonus. E non è finita qui: in caso di futura cessione dell’attaccante, il Milan dovrà versare al suo attuale club una somma equivalente alla clausola sulla futura rivendita stabilita tra le parti.