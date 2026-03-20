Milan, la mossa a sorpresa di Allegri: cambia tutto in attacco

Il Milan prepara la sfida contro il Torino, in programma sabato pomeriggio a San Siro. In vista del match, decisivo per rilanciare i rossoneri, Allegri valuta dei cambiamenti di formazione, soprattutto nel reparto offensivo: possibile chance per Fullkrug
Milan, scatta l’ora di Fullkrug
Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, Allegri starebbe pensando di lanciare dal primo minuto Niclas Fullkrug per dare maggiore peso al reparto avanzato. Il tedesco, schierato titolare solo una volta in rossonero, è in ballottaggio con Leao, con l’obiettivo di garantire più presenza fisica e riferimenti offensivi.
Sulle fasce poi, potrebbe rivedersi Bartesaghi, mentre a centrocampo torna titolare Rabiot, scontata la squalifica. Allegri studia quindi un assetto per rendere la squadra più equilibrata, ma incisiva negli ultimi metri.