Milan, la mossa a sorpresa di Allegri: cambia tutto in attacco

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Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, seduto in panchina prima del match contro il Pisa

Il Milan prepara la sfida contro il Torino, in programma sabato pomeriggio a San Siro. In vista del match, decisivo per rilanciare i rossoneri, Allegri valuta dei cambiamenti di formazione, soprattutto nel reparto offensivo: possibile chance per Fullkrug

Milan, scatta l’ora di Fullkrug

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, Allegri starebbe pensando di lanciare dal primo minuto Niclas Fullkrug per dare maggiore peso al reparto avanzato. Il tedesco, schierato titolare solo una volta in rossonero, è in ballottaggio con Leao, con l’obiettivo di garantire più presenza fisica e riferimenti offensivi.

Sulle fasce poi, potrebbe rivedersi Bartesaghi, mentre a centrocampo torna titolare Rabiot, scontata la squalifica. Allegri studia quindi un assetto per rendere la squadra più equilibrata, ma incisiva negli ultimi metri.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.
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