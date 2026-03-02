Milan, la mossa anti-Inter: Allegri pensa ad una nuova alternativa

Il Milan torna a vincere in campionato, ma non senza soffrire. La prova dei rossoneri a Cremona ha riacceso il dibattito sull’assetto offensivo. Con Rafael Leao e Christian Pulisic come coppia titolare allo Zini, la squadra ha prodotto tante occasioni, ma è sembrata poco incisiva in area, soprattutto nei momenti chiave del match.

Le soluzioni sul tavolo in vista di Milan-Inter

L’inserimento di Fullkrug dal primo minuto, con Leao e Pulisic spostati sulle corsie laterali d’attacco, potrebbe garantire maggiore centralità e fisicità in area di rigore.

In alternativa sulle fasce resta l’opzione Christopher Nkunku, ma anche Alexis Saelemaekers per una ricerca di maggiore equilibrio sugli esterni.

Non è escluso dunque un cambio di modulo, con il passaggio al 4-3-3 per dare struttura e riferimenti al reparto offensivo di Allegri che sta studiando tutte le mosse per provare a vincere il derby contro l’Inter di domenica sera a San Siro.