Milan, la mossa definitiva: ecco come il club vuole convincere Allegri a restare

I tifosi del Milan, soprattutto dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, hanno grande fiducia per le prossime settimane. Il rush finale non fa paura e la Champions resta il grande obiettivo di questa stagione; la squadra di Allegri, va detto, resterà attente anche nello sfruttare qualsiasi tipo di occasione lato Inter. Compito di Allegri tenere la squadra sul pezzo, aspetto che i tifosi sperano di poter vedere ancora anche il prossimo anno.

Milan, il futuro di Allegri e la mossa del club

Quello di Max Allegri è un tema molto caldo se si pensa al futuro dell’allenatore. In queste settimane si è parlato proprio di quelle che potrebbero essere le decisioni del tecnico, con il Real Madrid a fare da fondo alla storia tra il Milan e Max.

Sembra, però, che il club abbia deciso di puntare su un aspetto crurale che riguarda la sua permanenza: stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, per convincere Max il Milan vorrebbero tenerlo al centro del progetto anche sotto il punto di vista del mercato, dandogli più spazio e rinforzando la rosa per puntare allo Scudetto.