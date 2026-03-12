Milan, la notizia sorprende: dalla possibile operazione al ritorno lampo in campo

La notizia che arriva dall’estero sorprende l’ambiente Milan, dopo le vicissitudini che hanno caratterizzato il mese di calciomercato di gennaio. La trattativa che avrebbe portato Mateta in rossonero è saltata a causa delle visite mediche negative per l’attaccante, per un problema al menisco. Il calciatore, inizialmente vicino all’operazione, sarà invece presto disponibile.

Mateta torna in campo: la notizia sorprende dopo le visite mediche del Milan

Un problema al menisco e un’operazione che sembrava ormai certa con tempi lunghi e da valutare. Erano state questi i motivi per cui, dopo le visite mediche negative, portò il Milan a decidere per far saltare l’affare che avrebbe portato il centravanti del Crystal Palace in rossonero.

Adesso, però, il tecnico del club Glasner conferma che il francese sarà a disposizione già da stasera per il match di Conference League contro l’AEK Larnaca. Una notizia che sorprende e che getta dubbi sull’affare saltato sul finire del mese di calciomercato di gennaio, quando l’affare da circa 30 milioni era cosa fatta.