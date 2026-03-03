Milan, la squadra non ascolta Allegri: i senatori hanno preso una decisione

A Milano, sponda rossonera, si respira un clima decisamente particolare. Da una parte Massimiliano Allegri continua a mantenere la linea prudente e indica il piazzamento in Champions League come traguardo prioritario; dall’altra, una parte della squadra continua a credere che la corsa al titolo non sia ancora chiusa.

Il patto dei senatori e il peso del derby

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello sport, sarebbe nato un vero e proprio patto tra i leader del gruppo: vincere il derby contro l’Inter, in programma domenica a San Siro, e tenere viva la rincorsa. Un successo accorcerebbe le distanze dalla capolista, riaccendendo la pressione sui nerazzurri.

L’inter viaggi a ritmi altissimi, ma qualche segnale di incertezza si è intravisto, specialmente in Champions contro il Bodo. La squadra di Chivu resta favorita, ma il campionato è lungo. Con una vittoria nel derby, il Milan potrebbe portarsi a meno sette e a quel punto il sogno scudetto potrebbe tornare ad avere basi concrete.