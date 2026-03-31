Milan, Leao torna domani: cosa filtra in vista del Napoli

Il Milan si prepara al big match di Pasquetta contro il Napoli al Maradona e tiene il fiato sospeso per le condizioni di Rafa Leao. L’attaccante portoghese, ai box nell’ultima sfida contro il Torino, sarà valutato nelle prossime ore per capire se potrà essere nuovamente a disposizione.
Leao, le condizioni verso il Napoli
Come riportato dal Corriere dello sport, domani pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti a Milanello, dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri. Sarà proprio in quell’occasione che lo staff medico rossonero valuterà le condizioni di Leao.
Il numero dieci del Milan resta un elemento chiave nello scacchiere offensivo e la sua eventuale presenza contro il Napoli potrebbe fare la differenza. Al momento filtra prudenza: tutto dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dell’esito del test in allenamento. Il Milan spera di recuperarlo almeno per la panchina, ma la decisione definitiva avverrà solo nelle ultime ore.