Milan, occasione Scudetto fra le polemiche: scelta spiazzante dell’Inter

Il Milan ha l’occasione di accorciare a -5 dall’Inter nella partita di domani sera contro la Lazio in virtù del pareggio della capolista per 1-1 contro l’Atalanta. Ma l’Inter è in aperta protesta per alcune decisioni arbitrali dubbie e ha così deciso di non presentarsi nelle interviste post-gara.

Inter furiosa: silenzio stampa dopo il pari contro l’Atalanta

L’Inter contesta due episodi nel pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. I neroazzurri ritengono che ci sia statto un fallo in occasione del gol bergamasco, dove Sulemana appoggia un braccio sulla schiena di Dumfries. L’arbitro ha però ritenuto non ci fosse alcun intervento falloso e ha convalidato la rete. Pochi minuti dopo, i neroazzurri hanno reclamato anche un calcio di rigore per un calcio di Scalvini a Frattesi, ma anche qui l’arbitro non ha fischiato nulla.

L’Inter ha reagito fin da subito con particolare rabbia a questi episodi. Subito dopo il gol dell’Atalanta, Chivu è stato espulso per le furenti proteste. Dopo la partita, invece, la decisione dei neroazzurri è stata quella del silenzio stampa: nessuna intervista o parole di commento.

Milan, che occasione!

Intanto il Milan potrebbe accorciare a -5 dall’Inter capolista in caso di vittoria nel posticipo contro la Lazio. Questa è quindi un’enome occasione per riaprire ancora di più un campionato che sembrava già chiuso, mettendo ulteriore pressione su un’Inter che sembra essersi un po’ persa nelle ultime partite. Resta un percorso, difficile, ma provarci è un obbligo!