Milan, Open VAR chiarisce: “Tocco di mano Ricci? Per noi nessun dubbio!”

E’ arrivato anche il punto di vista dell’AIA sul contatto di braccio di Ricci in Milan-Inter, ma non solo. Durante la trasmissione Open VAR, Mauro Tonolini, componente della commissione arbitrale, ha analizzato le situazioni più controverse del match diretto da Daniele Doveri. Tra queste, il tocco di mano di Samuele Ricci in pieno recupero e il gol annullato pochi minuti prima su calcio d’angolo con il fischio dell’arbitro arrivato quando il pallone era già in area.

Le spiegazioni dell’AIA

L’episodio più discusso è senza dubbio quello avvenuto al 95’, quando il pallone ha colpito il braccio di Samuele Ricci all’interno dell’area rossonera. In presa diretta, l’arbitro Doveri ha subito giudicato l’azione regolare, spiegando ai giocatori che il gesto era “tutto naturale”. Anche il controllo del VAR è stato molto rapido e ha confermato la decisione presa sul campo. “Già controllato, niente. Sta così, sta giocando a calcio”, ha ribadito il direttore di gara, mimando il movimento del centrocampista mentre rispondeva alle proteste degli interisti.

Tonolini ha difeso l’operato di Doveri, commentando così la decisione del giudice di gara:

“Noi dubbi non ne abbiamo. Il braccio rimane di fatto in sagoma, c’è il movimento a togliere di Ricci. Meglio valutare in dinamica queste situazioni”

E sul gol annullato all’Inter…

Tonolini ha anche parlato dell’episodio avvenuto al 92′, quando l’Inter trova il gol ma a gioco fermo, visto il fischio a palla in area di Doveri: