Milan, parla Tare: la sentenza sullo Scudetto è netta

Nel pre-partita di Lazio-Milan ha parlato il direttore sportivo del Milan nonché ex bandiera della Lazio Igli Tare, rispondendo alle domande sullo Scudetto, sulla lotta Champions e sulla possibilità che lo stadio pieno possa mettere in difficoltà i rossoneri. Queste le sue parole:

Milan, le parole di Tare sullo Scudetto

Dopo il pareggio dell’Inter avete la sensazione completa che stasera si possa riaprire in modo concreto questa corsa Scudetto?

“Onestamente no. Noi dobbiamo fare quello che ci spetta. Dobbiamo cercare di vincere, la distanza è tanta. Ma vincendo stasera ci avviciniamo di un passo in più. Dobbiamo pensare partita dopo partita perché il campionato è pieno di sorprese”.

Milan, Tare parla del futuro di Modric

Oggi la Lazio ritrova i suoi tifosi. Cosa positiva o negativa?

“Ne abbiamo parlato anche in settimana. Per noi è meglio giocare in uno stadio pieno, è bello vivere il calcio con tutte le emozioni che ti dà.”

Avete già parlato del futuro con Modric?