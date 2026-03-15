Milan, Pavlovic non ha dubbi: arriva la sentenza sullo scudetto

Nel post partita di Lazio-Milan, è intervenuto Strahinja Pavlovic, spiegando ai microfoni di DAZN i motivi della sconfitta e analizzando la corsa Scudetto e l’episodio che ha visto protagonista in negativo Rafa Leao.

Le parole di Pavlovic dopo Lazio-Milan

Alla domanda sulla lotta Scudetto, Pavlovic spiega:

“Abbiamo avuto tante occasioni prima per essere più vicini all’Inter, non è solo questa partita. Penso al Parma in casa, avremmo potuto fare meglio in tante partite. Potevamo dare maggiore pressione all’Inter andando a -5, ma il calcio è così. Mancano nove gare: cercheremo di fare meglio e di portare a casa più punti possibili”.

Il difensore ha poi analizzato le difficoltà di Pulisic e Leao:

“In campo non ho visto l’episodio, ero lontano. Sono cose che capitano nel calcio e si va avanti“+

Lazio-Milan, Pavlovic su Leao

Sempre su Leao, il serbio spiega così le difficoltà a trovarsi con Pulisic

“Ogni cosa in allenamento è particolare. Loro sono ottimi giocatori, con alta qualità. Poi ogni gara è diversa, ci sono diverse cose. Oggi non andata bene, ma sono sicuro che la prossima andrà meglio. Non è comunque colpa loro se abbiamo perso.”

Pavlovic chiosa sull’aiuto che Allegri gli sta dando per crescere