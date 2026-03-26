Calciomercato del Milan

Milan, possibile colpo a zero: il top arriva dalla Premier!

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Milan, possibile colpo a zero: il top arriva dalla Premier!
Tare monitora Bernardo Silva per il Milan
Bernardo Silva in ottica Milan

Bernardo Silva sarà la più grande opportunità offerta dal mercato degli svincolati in vista della prossima estate. Anche la dirigenza del Milan è ben conscia della situazione e monitora il centrocampista attualmente al Manchester City come possibile occasione top. Tuttavia, c’è concorrenza sotto due punti di vista: sia per i vari club che sono attenti al portoghese, tra cui anche Juventus e Barcellona, sia per la concorrenza di altri obiettivi nel reparto di centrocampo, come Goretzka.

Bernardo Silva – Milan, opzione seria: occasione a zero

Come riportato da La Repubblica, il Milan si sta già muovendo in maniera attenta e aggressiva sul calciomercato. Ebbene, i rossoneri stanno osservando un giocatore estremamente ambito sul mercato: si tratta di Bernardo Silva, duttile centrocampista portoghese in scadenza di contratto con il Manchester City. Come ben noto, non rinnoverà il suo accordo con i Citiziens e, dunque, vari club sono attenti alla sua situazione. Tra questi vi è sicuramente la Juventus, grande corteggiatrice, così come il Barcellona e club americani.

Milan su Bernardo Silva
Bernardo Silva seguito dal Milan a parametro zero

Non solo Bernardo: il Milan non molla Goretzka

I giocatori in scadenza in giro per il mondo sono tanti e le qualità che offrono sono estremamente attraenti per qualunque club. Non solo Bernardo Silva, dunque, ma anche Leon Goretzka è un nome che fa impazzire l’ambiente rossonero. Il tedesco è un profilo prioritario per la dirigenza del Milan, seppur anche in questo caso la concorrenza sia molto agguerrita, con club come Arsenal, Atletico Madrid e Napoli. Il corteggiamento del Diavolo, però, va avanti da settimane e si spera di arrivare a risultati concreti.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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