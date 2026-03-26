Milan, possibile colpo a zero: il top arriva dalla Premier!

Bernardo Silva sarà la più grande opportunità offerta dal mercato degli svincolati in vista della prossima estate. Anche la dirigenza del Milan è ben conscia della situazione e monitora il centrocampista attualmente al Manchester City come possibile occasione top. Tuttavia, c’è concorrenza sotto due punti di vista: sia per i vari club che sono attenti al portoghese, tra cui anche Juventus e Barcellona, sia per la concorrenza di altri obiettivi nel reparto di centrocampo, come Goretzka.

Bernardo Silva – Milan, opzione seria: occasione a zero

Come riportato da La Repubblica, il Milan si sta già muovendo in maniera attenta e aggressiva sul calciomercato. Ebbene, i rossoneri stanno osservando un giocatore estremamente ambito sul mercato: si tratta di Bernardo Silva, duttile centrocampista portoghese in scadenza di contratto con il Manchester City. Come ben noto, non rinnoverà il suo accordo con i Citiziens e, dunque, vari club sono attenti alla sua situazione. Tra questi vi è sicuramente la Juventus, grande corteggiatrice, così come il Barcellona e club americani.

Non solo Bernardo: il Milan non molla Goretzka

I giocatori in scadenza in giro per il mondo sono tanti e le qualità che offrono sono estremamente attraenti per qualunque club. Non solo Bernardo Silva, dunque, ma anche Leon Goretzka è un nome che fa impazzire l’ambiente rossonero. Il tedesco è un profilo prioritario per la dirigenza del Milan, seppur anche in questo caso la concorrenza sia molto agguerrita, con club come Arsenal, Atletico Madrid e Napoli. Il corteggiamento del Diavolo, però, va avanti da settimane e si spera di arrivare a risultati concreti.