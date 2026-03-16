Milan, sale la tensione nello spogliatoio: il gesto di Leao non è piaciuto a nessuno

La sconfitta con la Lazio ha lasciato strascichi pesanti in casa Milan. oltre alla delusione per il risultato, nelle ore successive alla gara sarebbero emersi alcuni momenti di tensione all’interno dello spogliatoio rossonero.

Milan, alta tensione tra Leao e Pulisic

A riportare il retroscena è il giornalista Luca Bianchin, che ha raccontato sui suoi canali social quello che è accaduto subito dopo il match. Secondo quanto raccontato da Bianchin, Leao avrebbe manifestato il suo malumore per alcune situazioni di gioco non sfruttate durante la partita:

“Rafa Leao si è lamentato dei mancati passaggi di Christian Pulisic anche in spogliatoio. Nulla di clamoroso… ma un po’ di tensione”.

La situazione, comunque, non sarebbe degenerata con un intervento rapido di Allegri che avrebbe riportato serenità all’interno dello spogliatoio.

Costacurta: “Leao arrabbiato per i mancati passaggi di Pulisc”

Sull’episodio del cambio di Leao si è espresso Billy Costacurta ai microfoni di Sky Sport, che ha analizzato quanto accaduto durante la sostituzione sottolineando come la frustrazione del numero dieci rossonero fosse dovuta ai mancati passaggi del compagno e non dalla scelta di Allegri di farlo uscire dal campo.

L’ex difensore rossonero ha dichiarato:

“Sono rimasto esterrefatto per il fatto che nonostante alcuni ottimi scatti di Leao Pulisic non lo ha mai servito. Capitan America preferisce darlo ad altri e fa capire…Io ho fatto lo stesso movimento di Leao: “Dagliela, dagliela!”. Lui non era arrabbiato per il cambio, ma per il mancato passaggio di Pulisic.”

Parole che confermano come il malumore dell’esterno portoghese fosse legato soprattutto a quanto accaduto sull’ terreno di gioco. Un episodio che pur senza creare veri e propri casi, racconta però la tensione di una serata complicata per il Milan, che a nove giornate dalla fine forse dice addio alla corsa scudetto.