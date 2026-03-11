Milan, scelto l’attaccante! Allegri spinge: c’è un solo tassello da sbloccare

Il Milan sa che ha un’occasione per ribaltare le sorti della stagione ancora in corso ed è perciò concentrato al 100% sul presente insieme a Massimiliano Allegri. La società però sta nel frattempo anche guardando al futuro e, nello specifico, all’estate in cui si aprirà la prossima sessione di mercato. Occhio allora a questo proposito a cos’ha dichiarato Matteo Moretto su Moise Kean che in casa rossonera piace parecchio.

Milan, il punto di Moretto su Kean

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, sul canale ‘YouTube’ di Fabrizio Romano’:

“Quello di Kean è un discorso che parte dall’allenatore: Allegri gradisce Moise Kean. A gennaio, quando il Milan aveva già chiuso Fullkrug, qualche settimana dopo Allegri avrebbe puntato volentieri su Moise Kean”.

E ancora:

“Confermato il gradimento per Kean, il Milan lo sta monitorando da vicino ed è una situazione che il Milan tiene in considerazione per l’estate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpazioMilan (@spaziomilan)

Manca però un ‘tassello’: