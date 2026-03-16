Milan, senza Rabiot è tutta un’altra storia: il francese inchioda i rossoneri

Le valutazioni in casa Milan sono costante, anche (e soprattutto) dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio. La squadra di Max Allegri aveva la possibilità di accorciare sull’Inter capolista ed accendere in maniera importante la corsa Scudetto, salvo poi farsi bloccare dalla squadra biancoceleste che ha portato a casa il risultato e riportato il Milan ad una distanza considerevole dai primi. Guardare avanti ma anche guardarsi indietro, visto che il traffico per un piazzamento Champions si fa sempre più intenso con il passare delle settimane.

Milan con e senza Rabiot: il dato è emblematico

Molti in questa giornata post partita stanno sviscerando tutti quelli che sono i temi legati al momento del Milan, compreso quello che sembra un dato eloquente che testimonia quanto questa squadra sia legata ad un giocatore in particolare: Adrien Rabiot.

Un dato nello specifico mostra l’importanza del francese nelle economie di gioco di Max Allegri ma anche in quelli che sono letteralmente i risultati portati in essere dai rossoneri: il Milan, infatti, cala la sua media punti da 2.42 a 1.41 quando in campo non c’è Rabiot.

Nelle dieci partite senza Rabiot in campo, i rossoneri hanno portato a casa 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Numeri che sottolineano, come detto, il legame a doppio nodo tra il gioco di Allegri e la presenza del francese in campo.