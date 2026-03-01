Milan: si blocca la trattativa per Andrè, ecco cosa sta succedendo

La trattativa che dovrebbe portare Andre dal Corinthias si è improvvisamente arenata, con il club brasiliano che tramite il suo presidente sembrerebbe aver fatto un improvviso passo indietro nella trattativa, che ora è bloccata e c’è il concerto rischio che possa proseguire in sedi legali, che nulla hanno, ovviamente, a che fare con il mondo del calcio.

Cosa succede

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la trattativa era già stata impostata, 17 milioni di euro il 70% del cartellino del centrocampista brasiliano, col giocatore pronto a rinunciare al suo 30% pur di trasferirsi al Milan. A fermare tutto ci sarebbe stato il presidente del club carioca, Osmar Stabile, che non avrebbe apposto sui contratti le ultime firme. Il motivo? Probabilmente le ingerenze dei tifosi, che per far partire il classe 2006, avrebbero quanto meno voluto un miglioramento della proposta da parte dei rossoneri; il problema però si pone dal punto di vista contrattuale, con il dipartimento legale del Corinthias che avrebbe già firmato e scambiato buona parte dei contratti necessari al completamento della trattativa, costringendo quindi il club a non poter più fare nessun passo indietro.

E adesso?

Il rischio che la trattativa salti c’è, ma a tutela del Milan interverrebbe la FIFA, che stando a quanto riportato da Redblack, i rossoneri verrebbero protetti dalla massima organizzazione calcistica, visto lo scambio i documenti già avvenuto in concordato con il club brasiliano. Se si procedesse con questa squadra, il club rossonero riceverebbe un rimborso da parte del Corinthias. E’ il termine giuridico di “proposta vincolante” ad avere un ruolo fondamentale in questa disputa:se Stabile decidesse di non firmare, il Milan sta considererebbe di portare la questione agli organi FIFA per dirimere la disputa, con ottime possibilità secondo i rossoneri, di ottenere la ragione da parte degli organi preposti.