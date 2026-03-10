Milan, splendida notizia per Allegri: l’attaccante è tornato in gruppo

La vittoria nel derby contro l’Inter ha restituito entusiasmo al Milan e anche il sorriso a Massimiliano Allegri. I rossoneri sono tornati ad allenarsi nella giornata di martedì 10 marzo dopo un giorno di riposo e dal centro sportivo è arrivata una notizia molto attesa: Santiago Gimenez ha lavorato nuovamente con il gruppo. L’attaccante messicano manca dal campo da fine ottobre, quando si fermò nella trasferta contro l’Atalanta. Dopo oltre quattro mesi di stop, il suo rientro si avvicina e potrebbe diventare un’arma importante per il finale di stagione del Milan.

Le condizioni del messicano

L’ultima apparizione di Santiago Gimenez risale al 28 ottobre, nella gara giocata a Bergamo contro l’Atalanta. Da quel momento sono trascorsi 133 giorni difficili per l’attaccante messicano, costretto a saltare ben 21 partite ufficiali tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Il ritorno ad allenarsi con il gruppo rappresenta un segnale molto positivo per lo staff medico e tecnico del Milan, che ora valuterà con attenzione le sue condizioni fisiche prima di reinserirlo gradualmente nelle rotazioni di gara.