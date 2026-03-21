Milan-Torino, i rossoneri non possono sbagliare: Allegri ha scelto i titolari

Dopo aver battuto la Cremonese e, sopratutto, l’Inter nel derby, il Milan è caduto all’Olimpico contro la Lazio. Per continuare a sognare nello Scudetto, i rossoneri non possono più sbagliare. In casa, contro il Torino, i ragazzi di Max Allegri vogliono i tre punti. L’allenatore toscano ha scelto l’undici titolare, rinunciando all’infortunato Rafa Leao.

Milan, grande occasione per Fullkrug: le scelte di Allegri

La novità più importante, oltre all’assenze dell’attaccante portoghese, è il ritorno dal primo minuto per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha saltato la trasferta a Roma per squalifica. Torna anche Bartesaghi, che ha recuperato dall’infortunio. Occasione dall’inizio per Niclas Fullkrug, che sostituisce Leao.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic.