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Milan-Torino, i rossoneri non possono sbagliare: Allegri ha scelto i titolari

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Milan-Torino, i rossoneri non possono sbagliare: Allegri ha scelto i titolari
Milan-Torino, le scelte di Allegri.
Allegri ha scelto la formazione che sfiderà il Torino.

Dopo aver battuto la Cremonese e, sopratutto, l’Inter nel derby, il Milan è caduto all’Olimpico contro la Lazio. Per continuare a sognare nello Scudetto, i rossoneri non possono più sbagliare. In casa, contro il Torino, i ragazzi di Max Allegri vogliono i tre punti. L’allenatore toscano ha scelto l’undici titolare, rinunciando all’infortunato Rafa Leao.

Milan, grande occasione per Fullkrug: le scelte di Allegri

La novità più importante, oltre all’assenze dell’attaccante portoghese, è il ritorno dal primo minuto per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha saltato la trasferta a Roma per squalifica. Torna anche Bartesaghi, che ha recuperato dall’infortunio. Occasione dall’inizio per Niclas Fullkrug, che sostituisce Leao.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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