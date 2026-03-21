Milan-Torino, il possibile undici di Allegri: ecco chi sostituirà Leao!

Appuntamento a San Siro per il Milan che oggi alle 18 scenderà in campo per affrontare il Torino di D’Aversa. Una gara da non sottovalutare, nonostante la posizione in classifica dei granata, con Allegri che sta limando gli ultimi dubbi di formazione per schierare il miglior 11 possibile, conscio di dover rinunciare a una pedina fondamentale come Rafa Leao.
La probabile formazione di Milan-Torino: ecco chi prenderà il posto di Leao
Il Milan torna a San Siro e vuole regalarsi un successo per blindare il secondo posto ed entrare con serenità nella sosta per le nazionali. Oggi alle 18 arriva il Torino di D’Aversa, nettamente in ripresa nelle ultime giornate come confermato dall’ultima gara vinta 4-1 contro il Parma. I rossoneri non vogliono commettere ulteriori passi falsi, motivo per il quale Allegri punterà sulle sue certezze per raggiungere i 3 punti. Unica novità tra gli indisponibili è rappresentata dall’infortunio di Leao rimediato ieri in allenamento, costretto a dare forfait per la gara odierna. Ecco allora pronta una maglia dal primo minuto per Fullkrug, che tornerà titolare dopo circa 2 mesi dall’ultima volta.
Tornano inoltre Rabiot dopo il turno di squalifica e Bartesaghi, in vantaggio su un Estupinan apparso in netta difficoltà nel match contro la Lazio. Per il resto confermati i titolari della sfida dell’Olimpico:
Probabile formazione Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic.