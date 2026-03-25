Milan-Torino, Leao smentisce tutto: il messaggio!

Rafa Leao, Leao e ancora Leao: è il numero 10 del Milan l’uomo del momento, suo malgrado, del Milan. Infatti, dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio, si è alzato un vero e proprio polverone sulla stella portoghese, reo di aver polemizzato con Allegri e Pulisic dopo la sostituzione dopo 65 minuti. Da lì i tifosi del Milan non hanno perdonato l’atteggiamento del portoghese sia in campo che fuori; ma ad aver provocato la reazione di Leao è stata una frase riportata dai nostri canali social della Gazzetta dello Sport dopo Milan-Torino, che il portoghese ha voluto subito smentire.

La smentita di Rafa

Secondo quanto riportato dalla rosea, infatti, il tecnico livornese avrebbe chiesto al suo numero 10 di essere più incisivo e di prendersi la squadra sulle spalle, ma sempre secondo il quotidiano la risposta di Rafa sarebbe stata un lapidario “non ce la faccio”. La notizia, riportata dalla nostra pagina Instagram, è stata presto oggetto dell’attenzione di Leao che dopo pochi minuti ha commentato con una emoji, smentendo dunque le voci di un possibile dibattito con Allegri.