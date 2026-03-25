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Milan-Torino, Leao smentisce tutto: il messaggio!

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Milan-Torino, Leao smentisce tutto: il messaggio!
Rafael Leao in campo con la maglia del Milan in questa stagione
Rafael Leao in primo piano

Rafa Leao, Leao e ancora Leao: è il numero 10 del Milan l’uomo del momento, suo malgrado, del Milan. Infatti, dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio, si è alzato un vero e proprio polverone sulla stella portoghese, reo di aver polemizzato con Allegri e Pulisic dopo la sostituzione dopo 65 minuti. Da lì i tifosi del Milan non hanno perdonato l’atteggiamento del portoghese sia in campo che fuori; ma ad aver provocato la reazione di Leao è stata una frase riportata dai nostri canali social della Gazzetta dello Sport dopo Milan-Torino, che il portoghese ha voluto subito smentire.

La smentita di Rafa

Secondo quanto riportato dalla rosea, infatti, il tecnico livornese avrebbe chiesto al suo numero 10 di essere più incisivo e di prendersi la squadra sulle spalle, ma sempre secondo il quotidiano la risposta di Rafa sarebbe stata un lapidario “non ce la faccio”. La notizia, riportata dalla nostra pagina Instagram, è stata presto oggetto dell’attenzione di Leao che dopo pochi minuti ha commentato con una emoji, smentendo dunque le voci di un possibile dibattito con Allegri.

 

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Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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