Milan, torna di moda un pallino di Maldini: è stata una delle sorprese della Serie A

In casa Milan, il reparto maggiormente sotto osservazione in vista della prossima stagione è sicuramente l’attacco. Nessuno è sicuro di essere confermato, con Massimiliano Allegri che avrebbe espressamente richiesto l’acquisto di un vero e proprio numero nove. Quelli maggiormente a rischio sono ovviamente Christopher Nkunku, Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug, sempre più spedito verso il ritorno al West Ham. Proprio in ottica rivoluzione, il club rossonero non sarebbe alla ricerca solamente di un nuovo centravanti.

Milan, caccia alla seconda punta: idea Zaniolo per l’estate

In casa Milan l’idea è quella di acquistare un giocatore che sappia muoversi da seconda punta ed eventualmente da attaccante esterno. Secondo ‘Tuttosport’, in quest’ottica, un nome monitorato dal club rossonero sarebbe quello di Nicolò Zaniolo. L’ex Roma si è rilanciato con la maglia dell’Udinese, dove Runjaic gli ha ritagliato un ruolo da seconda punta al fianco di Davis nel 3-5-2 friulano.

Il classe 1999 sta disputando una stagione di alto livello, cancellando i problemi che lo hanno tormentato nelle ultime annata: con la maglia bianconera ha infatti già messo a referto cinque gol e sei assist tra Serie A e Coppa Italia.

Zaniolo-Milan, atto secondo: anche Maldini provò a portarlo in rossonero

Arrivato in prestito la scorsa estate dal Galatasaray, Nicolò Zaniolo verrà riscattato per 10 milioni di euro dall’Udinese. La sua permanenza in Friuli è però tutt’altro che certa. Il Milan ci sta pensando e questa non sarebbe nemmeno la prima volta: il club rossonero aveva infatti già provato a prenderlo quando in dirigenza c’era Paolo Maldini.

Un altro grande estimatore di Zaniolo è sicuramente Massimiliano Allegri, che nel corso della sua esperienza sulla panchina della Juventus aveva provato a portarlo a Torino.