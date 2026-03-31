Calciomercato del Milan

Milan, torna di moda un pallino di Maldini: è stata una delle sorprese della Serie A

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Milan, torna di moda un pallino di Maldini: è stata una delle sorprese della Serie A
Nicolò Zaniolo nel mirino del Milan per il reparto offensivo. Foto: ANSA
Silhouette di giocatore con logo del Milan sullo sfondo, riferimento al mercato e alle trattative rossonere

In casa Milan, il reparto maggiormente sotto osservazione in vista della prossima stagione è sicuramente l’attacco. Nessuno è sicuro di essere confermato, con Massimiliano Allegri che avrebbe espressamente richiesto l’acquisto di un vero e proprio numero nove. Quelli maggiormente a rischio sono ovviamente Christopher Nkunku, Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug, sempre più spedito verso il ritorno al West Ham. Proprio in ottica rivoluzione, il club rossonero non sarebbe alla ricerca solamente di un nuovo centravanti.

Milan, caccia alla seconda punta: idea Zaniolo per l’estate

In casa Milan l’idea è quella di acquistare un giocatore che sappia muoversi da seconda punta ed eventualmente da attaccante esterno. Secondo ‘Tuttosport’, in quest’ottica, un nome monitorato dal club rossonero sarebbe quello di Nicolò Zaniolo. L’ex Roma si è rilanciato con la maglia dell’Udinese, dove Runjaic gli ha ritagliato un ruolo da seconda punta al fianco di Davis nel 3-5-2 friulano.

Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese, al termine del match contro il Genoa
Nicolò Zaniolo, attaccante dell’Udinese

Il classe 1999 sta disputando una stagione di alto livello, cancellando i problemi che lo hanno tormentato nelle ultime annata: con la maglia bianconera ha infatti già messo a referto cinque gol e sei assist tra Serie A e Coppa Italia.

Zaniolo-Milan, atto secondo: anche Maldini provò a portarlo in rossonero

Arrivato in prestito la scorsa estate dal Galatasaray, Nicolò Zaniolo verrà riscattato per 10 milioni di euro dall’Udinese. La sua permanenza in Friuli è però tutt’altro che certa. Il Milan ci sta pensando e questa non sarebbe nemmeno la prima volta: il club rossonero aveva infatti già provato a prenderlo quando in dirigenza c’era Paolo Maldini.

Un altro grande estimatore di Zaniolo è sicuramente Massimiliano Allegri, che nel corso della sua esperienza sulla panchina della Juventus aveva provato a portarlo a Torino.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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