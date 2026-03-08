Modric, gesto incredibile per il derby: coinvolto anche un ex Milan e Juve

Modric esulta dopo un gol segnato con la maglia del Milan

Luka Modric sarà uno di coloro che dovrà trascinare il Milan questa sera per il derby contro l’Inter. La sua carica è dimostrata da un gesto incredibile raccontato da Sky Sport: il croato ha acquistato circa 60 biglietti per amici e parenti, fra cui Mario Mandzukic.

Modric invita amici e parenti per il derby: c’è anche Mandzukic!

Secondo Sky Sport, l’emozione di Modric per il derby lo ha convinto a non far perdere un appuntamento così sugli spalti anche ai suoi amici e parenti. Il giocatore ha così acquistato circa 60 biglietti per il match da regalare ai suoi cari. Fra questi, anche una vecchia conoscenza del Milan e della Serie A: si tratta di Mario Mandzukic, ex calciatore rossonero (anche se solo per pochi mesi) e grande amico del centrocampista rossonero dopo le tante imprese compiute insieme in Nazionale. I tifosi non possono che sperare che questa parata possa aiutare il Milan alla grande impresa!

