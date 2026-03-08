Modric, gesto incredibile per il derby: coinvolto anche un ex Milan e Juve

Luka Modric sarà uno di coloro che dovrà trascinare il Milan questa sera per il derby contro l’Inter. La sua carica è dimostrata da un gesto incredibile raccontato da Sky Sport: il croato ha acquistato circa 60 biglietti per amici e parenti, fra cui Mario Mandzukic.

Modric invita amici e parenti per il derby: c’è anche Mandzukic!

Secondo Sky Sport, l’emozione di Modric per il derby lo ha convinto a non far perdere un appuntamento così sugli spalti anche ai suoi amici e parenti. Il giocatore ha così acquistato circa 60 biglietti per il match da regalare ai suoi cari. Fra questi, anche una vecchia conoscenza del Milan e della Serie A: si tratta di Mario Mandzukic, ex calciatore rossonero (anche se solo per pochi mesi) e grande amico del centrocampista rossonero dopo le tante imprese compiute insieme in Nazionale. I tifosi non possono che sperare che questa parata possa aiutare il Milan alla grande impresa!