Modric, rinnovo o addio al calcio? Arriva un indizio per il Milan

Il futuro di Luka Modric continua a far discutere in casa Milan. Il fuoriclasse croato resta uno dei leader assoluti della squadra di Allegri, e mentre la stagione rossonera entra nel vivo, emergono nuove dichiarazioni sul futuro del centrocampista. A parlare è il suo grande amico e ex compagno di Nazionale Ivan Rakitic, che lo vede ancora a lungo in campo.
Rakitic senza dubbi sul futuro di Modric
A parlarne è stato Ivan Rakitic, in un’intervista a “La Gazzetta dello sport”, soffermandosi sulla condizione fisica e sulla mentalità del connazionale:
“Sinceramente non penso che Luka sia vicino alla fine. È diverso da tutti gli altri: ha una passione incredibile e fisicamente sembra ancora un ragazzino. Per come lo vedo io, Modric può andare avanti ancora due o tre stagioni almeno.”
L’ex centrocampista del Barcellona, infine, si è espresso anche sulla corsa scudetto:
“L’Inter ha sette punti di vantaggio ed è favorita, ma il derby ha dimostrato che il Milan può giocarsela. Mancano ancora tante partite e nel calcio mai dire mai. Conoscendo Luka, non si arrenderà di certo.”