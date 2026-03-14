Modric, rinnovo o addio al calcio? Arriva un indizio per il Milan

Il futuro di Luka Modric continua a far discutere in casa Milan. Il fuoriclasse croato resta uno dei leader assoluti della squadra di Allegri, e mentre la stagione rossonera entra nel vivo, emergono nuove dichiarazioni sul futuro del centrocampista. A parlare è il suo grande amico e ex compagno di Nazionale Ivan Rakitic, che lo vede ancora a lungo in campo.

Rakitic senza dubbi sul futuro di Modric

A parlarne è stato Ivan Rakitic, in un’intervista a “La Gazzetta dello sport”, soffermandosi sulla condizione fisica e sulla mentalità del connazionale:

“Sinceramente non penso che Luka sia vicino alla fine. È diverso da tutti gli altri: ha una passione incredibile e fisicamente sembra ancora un ragazzino. Per come lo vedo io, Modric può andare avanti ancora due o tre stagioni almeno.”

L’ex centrocampista del Barcellona, infine, si è espresso anche sulla corsa scudetto: