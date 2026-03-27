Napoli-Milan, ora è ufficiale: pesantissima sentenza!

La sfida tra Napoli e Milan, valida per la 31esima giornata di Serie A, in programma Lunedi 6 Aprile, ha già iniziato a far discutere a causa delle decisioni legate all’ordine pubblico. In vista del match del Maradona, infatti, è arrivata una comunicazione ufficiale che incide direttamente sulla trasferta dei rossoneri.
Le autorità competenti hanno stabilito una serie di restrizioni mirate a garantire l’ordine pubblico in occasione dell’incontro, considerata la rilevanza ai fini della classifica della partita e la possibile tensione tra le tifoserie.
Il comunicato ufficiale della prefettura di Napoli
Secondo quanto comunicato, è previsto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia, con una sola eccezione: i possessori di tessera di fidelizzazione della società “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 19 marzo 2026.
Per quanto riguarda il settore ospiti, la vendita dei biglietti sarà riservata esclusivamente ai possessori di fidelity card della società AC Milan, ma solo se non residenti in Lombardia.
Una doppia limitazione che riduce sensibilmente la platea dei tifosi rossoneri che potranno accedere allo stadio.
Una decisione che conferma l’attenzione massima sul fronte sicurezza e che, di fatto, modifica in maniera sostanziale la presenza del pubblico sugli spalti, rendendo la trasferta ancora più ostica per il Milan, che dovrà affrontare una sfida già delicata senza il supporto dei suoi tifosi più fedeli.