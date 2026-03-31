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Napoli-Milan, tifosi infuriati: arriva il comunicato della Curva Sud (FOTO)

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Napoli-Milan, tifosi infuriati: arriva il comunicato della Curva Sud (FOTO)
Tifosi del Milan protestano per il divieto
Curva Milan in protesta verso le Istituzioni

Il giorno di Pasquetta andrà in scena una partita a dir poco fondamentale per il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, difatti, sfideranno il Napoli di Antonio Conte giocandosi il secondo posto e anche le residue possibilità del sogno Scudetto. Gli organi preposti, però, hanno vietato la trasferta ai tifosi del Milan: duro comunicato della Curva Sud.

Napoli-Milan, i tifosi non ci stanno: il comunicato della Curva Sud

Il tifo organizzato rossonero non si è fatto attendere, dopo la decisone di bloccare la trasferta ai tifosi del Milan. Nelle ultime ore, difatti, è arrivato un comunicato molto duro nei confronti delle Istituzioni e della Lega Serie A per aver imposto il divieto di trasferta contro il Napoli.

I tifosi hanno comunque deciso di non far mancare il loro supporto alla squadra, lanciando un appello per riunirsi a Milanello prima della partenza dei rossoneri. Una bella iniziativa da parte delle Curva che nonostante i divieti starà al fianco della squadra, quantomeno al momento della partenza verso Napoli.

 

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Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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