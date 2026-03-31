Napoli-Milan, tifosi infuriati: arriva il comunicato della Curva Sud (FOTO)

Il giorno di Pasquetta andrà in scena una partita a dir poco fondamentale per il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, difatti, sfideranno il Napoli di Antonio Conte giocandosi il secondo posto e anche le residue possibilità del sogno Scudetto. Gli organi preposti, però, hanno vietato la trasferta ai tifosi del Milan: duro comunicato della Curva Sud.
Napoli-Milan, i tifosi non ci stanno: il comunicato della Curva Sud
Il tifo organizzato rossonero non si è fatto attendere, dopo la decisone di bloccare la trasferta ai tifosi del Milan. Nelle ultime ore, difatti, è arrivato un comunicato molto duro nei confronti delle Istituzioni e della Lega Serie A per aver imposto il divieto di trasferta contro il Napoli.
I tifosi hanno comunque deciso di non far mancare il loro supporto alla squadra, lanciando un appello per riunirsi a Milanello prima della partenza dei rossoneri. Una bella iniziativa da parte delle Curva che nonostante i divieti starà al fianco della squadra, quantomeno al momento della partenza verso Napoli.
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