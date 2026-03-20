Nuovo stadio Milan, Scaroni spiazza tutti: lo scenario

Il nuovo stadio che Milan e Inter costruiranno insieme sta diventando un argomento sempre più caldo. Tra i tanti protagonisti del dibattito, anche il presidente rossonero Paolo Scaroni ha detto la sua: le cifre per l’impianto sono tutt’altro che banali.

Scaroni fiducioso: ricavi altissimi dal nuovo stadio

Il patron del Milan Paolo Scaroni è intervenuto alla tappa milanese di “Motore Italia”, il roadshow organizzato da Milano Finanza, mettendo sul tavolo numeri di un progetto che sarà fortemente impattante per l’economia della città milanese:

“Lo sport contribuisce in modo concreto all’economia di Milano: il Milan porta allo stadio oltre 72mila persone a partita. In questa direzione, il progetto del nuovo stadio è molto importante, per la città e per il territorio. Parliamo di un investimento privato di circa 1,5 miliardi di euro”

Insomma, si va oltre al calcio e al tifo: un impianto nuovo sarebbe un passo in avanti importante per Milano, con investimenti pesanti ma che potrebbero fare la differenza per la città.

Le cifre del progetto

Se i numeri dell’investimento sono alti, quelli dei ricavi sono ancora più interessanti. Per il presidente Scaroni, il nuovo impianto potrebbe infatti generare oltre 3 miliardi di euro all’anno:

“Il nuovo stadio può generare oltre 4,5 miliardi di euro di impatto economico nella fase di costruzione e oltre 3 miliardi di euro all’anno a regime. Per il Milan significa 100 milioni di euro di ricavi aggiuntivi da stadio, un passaggio fondamentale per rafforzare la competitività del nostro club”

In attesa di capire come si evolverà la situazione stadio, il patron rossonero è stato chiaro: poter contare su circa 100 milioni di euro in più all’anno, provenienti dalla gestione dello stadio, sarebbe un enorme passo in avanti per le finanze del club. Solo il tempo, però, saprà dirci la verità.