Occhio Milan, l’obiettivo di Allegri può saltare: Spalletti ci mette lo zampino

Il mercato estivo inizia già a scaldarsi e si accende un possibile duello di mercato tra Milan e Juventus. Un obiettivo rossonero finisce anche nel mirino dei bianconeri e la situazione può cambiare rapidamente: aperta la sfida per Retegui.

Su Retegui anche la Juventus

Come riporta Tuttosport, dopo i primi dialoghi con il Milan, il padre di Mateo Retegui, ha avuto un contatto diretto anche con il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini. I due si conoscono bene dai tempi del Genoa, un dettaglio che potrebbe facilitare i discorsi tra le parti. Inoltre, Retegui è un profilo già noto a Luciano Spalletti, che lo ha seguito da vicino in Nazionale e ne apprezza le caratteristiche tecniche. Questo fattore potrebbe incidere nella valutazioni bianconere.

Il Milan osserva e valuta le prossime mosse

Il Milan resta vigile sul giocatore, consapevole dell’interesse crescente attorno al giocatore. Allegri considera Retegui un profilo utile per rinforzare l’attacco, ma dovrà fare i conti con la concorrenza.

I rossoneri stanno valutando tempi e modalità dell’eventuale affondo, cercando di non farsi trovare impreparati. Tuttavia, l’inserimento della Juventus rischia di complicare i piani e alzare il livello della trattativa. La corsa rimane più che mai aperta, e potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.