Occhio Milan, l’obiettivo di Allegri può saltare: Spalletti ci mette lo zampino

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Allegri e Spalletti per un duello di mercato

Il mercato estivo inizia già a scaldarsi e si accende un possibile duello di mercato tra Milan e Juventus. Un obiettivo rossonero finisce anche nel mirino dei bianconeri e la situazione può cambiare rapidamente: aperta la sfida per Retegui.

Su Retegui anche la Juventus

Come riporta Tuttosport, dopo i primi dialoghi con il Milan, il padre di Mateo Retegui, ha avuto un contatto diretto anche con il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini. I due si conoscono bene dai tempi del Genoa, un dettaglio che potrebbe facilitare i discorsi tra le parti. Inoltre, Retegui è un profilo già noto a Luciano Spalletti, che lo ha seguito da vicino in Nazionale e ne apprezza le caratteristiche tecniche. Questo fattore potrebbe incidere nella valutazioni bianconere.

Mateo Retegui, attaccante dell'Al-Qadisiya, nel corso di un match con la maglia della Nazionale
Mateo Retegui, attaccante dell’Al-Qadisiya

Il Milan osserva e valuta le prossime mosse

Il Milan resta vigile sul giocatore, consapevole dell’interesse crescente attorno al giocatore. Allegri considera Retegui un profilo utile per rinforzare l’attacco, ma dovrà fare i conti con la concorrenza.

I rossoneri stanno valutando tempi e modalità dell’eventuale affondo, cercando di non farsi trovare impreparati. Tuttavia, l’inserimento della Juventus rischia di complicare i piani e alzare il livello della trattativa. La corsa rimane più che mai aperta, e potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.
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