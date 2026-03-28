Pulisic e il Milan: il paradosso dei numeri che sfidano il digiuno

Christian Pulisic vive un momento contraddittorio con il Milan: zero gol e zero assist da inizio 2026, eppure resta il giocatore più incisivo della Serie A dal suo arrivo nel 2023/24.

Pulisic: 42 gol e 26 assist, il primato che pesa come un macigno

I numeri di Pulisic raccontano una storia affatto marginale. Dal suo arrivo al Milan nella stagione 2023/24, l’esterno offensivo statunitense ha segnato 42 reti e fornito 26 assist in Serie A: nessun altro giocatore del campionato italiano ha raggiunto questo doppio traguardo nello stesso arco temporale. Una produzione offensiva che lo ha imposto come punto di riferimento assoluto per il rendimento complessivo della squadra rossonera.

Questo primato non è un dettaglio. Rappresenta la misura concreta di quanto il giocatore americano abbia inciso sugli equilibri offensivi del Milan. Quando Pulisic funziona, la squadra trova continuità nelle azioni decisive. La sua capacità di alternare il gol all’assist lo rende un attaccante completo a 360 gradi, esattamente quello che serve a una squadra che punta allo scudetto in una fase delicata della stagione.

Il crollo di inizio 2026: acciacchi e continuità interrotta

Dalla fine del 2025 il vuoto offensivo è totale. Zero gol, un solo assist (nell’ultimo match contro il Torino): un digiuno che si protrae da mesi e che ha fatto smarrire a Pulisic la brillantezza che lo contraddistingueva. Le accelerazioni brucianti sembrano ingolfate, l’innato fiuto per la porta avversaria è momentaneamente svanito e persino l’intesa negli scambi stretti con i compagni di reparto appare sfilacciata.

Ma la vera causa non risiede in una perdita di forma improvvisa. Pulisic ha dovuto fare i conti con un accumulo di fastidi che si trascina sin dai mesi estivi: caviglia malconcia accusata durante gli impegni con la nazionale statunitense, un guaio al bicipite femorale, sovraccarico muscolare e una fastidiosa borsite. Nessun infortunio grave, ma un continuo susseguirsi di acciacchi che gli ha negato la giusta continuità nella preparazione atletica. Ha saltato appena una partita, eppure il carico fisico cumulativo ha inciso sulla sua capacità di esprimere il suo potenziale.

Pulisic oltre il digiuno: il ruolo che cambia tutto

Cosa rende Pulisic centrale nel Milan anche senza gol? Il suo impatto va oltre le marcature. Anche in questo periodo di magra offensiva, l’americano interpreta il ruolo con intelligenza tattica, partecipando costantemente alla manovra e creando spazi per i compagni. La sua presenza in campo continua a generare movimento e a costringere le difese avversarie a riposizionarsi. Nel sistema di Allegri, Pulisic è il vero jolly: da seconda punta, da trequartista alle spalle del centravanti, dall’inizio o a gara in corso, ha sempre saputo rispondere presente. La fiducia dell’ambiente nei suoi confronti non è in discussione, così come il suo peso specifico nelle dinamiche offensive del Milan.

Il paradosso è evidente: un giocatore che per due stagioni consecutive ha definito lo standard offensivo della Serie A si ritrova ora a lottare contro una combinazione di fattori fisici e una congiuntura negativa. Ma i numeri storici restano lì, implacabili, a ricordare quale sia il valore reale di questo calciatore.

Lo scenario futuro: Pulisic e il Milan nella fase decisiva

In una fase della stagione in cui ogni punto conta e il Milan continua a lottare per restare in lotta per i massimi obiettivi, avere un giocatore con il pedigree offensivo di Pulisic diventa cruciale. Il digiuno attuale non cancella quanto fatto nelle due stagioni precedenti: 31 gol e 20 assist rimangono un monumento alla sua qualità. La sfida ora è ritrovare quella continuità di rendimento, superare gli acciacchi accumulati e tornare a essere decisivo nel momento in cui il Milan ne ha più bisogno. Se il giocatore dovesse recuperare pienamente la forma, il campionato potrebbe ancora vedere il Pulisic che ha dominato la Serie A. La storia recente del Milan passa attraverso i numeri di questo calciatore, e il presente difficile non cambia il fatto che resti uno dei protagonisti assoluti del campionato italiano.