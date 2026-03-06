Saelemaekers oltre il derby, che messaggio su un calciatore dell’Inter: “Mi ha aiutato tanto”

Alexis Saelemaekers ha lasciato una lunga intervista ai microfoni Dazn, dove ha parlato della rivalità con l’Inter prima del derby anche da un punto di vista più intimo e umano. Il belga ha raccontato di essere rimasto amico con Hakan Calhanoglu, nonostante il suo discusso passaggio presso l’altra squadra di Milano che ha inimicato la tifoseria rossonera contro di lui.

Saelemaekers stringe la mano a Calhanoglu

Saelemaekers racconta così il rapporto che lo lega oggi a Calhanoglu:

“Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu. Mi ha aiutato tanto quando sono arrivato qui a 20 anni, anche fuori dal campo. Ovviamente quando ha cambiato squadra ci siamo persi un po’. A volte ci chiamiamo, ma non parliamo mai di calcio, ma della vita in generale”.

Riguardo al derby, invece, il belga ne parla così: