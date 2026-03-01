Tare prima di Cremonese-Milan: “Abbiamo fatto un lavoro importante, una sconfitta non toglie certezze”

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match tra Cremonese e Milan.

Lavoro importante.

“Vedendo i risultati dello scorso anno, il Milan doveva avere stabilità e creare una squadra competitiva. Penso che abbiamo fatto un lavoro importante. Non dimentichiamoci che sono arrivati 12 giocatori nuovi, ma rimaniamo concentrati. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e guardiamo al futuro con entusiasmo”.