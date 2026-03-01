Tare prima di Cremonese-Milan: “Abbiamo fatto un lavoro importante, una sconfitta non toglie certezze”

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match tra Cremonese e Milan.
Cremonese-Milan, Tare: “Il prossimo anno giocheremo più partite, dobbiamo programmare bene la stagione”
Lavoro importante.
“Vedendo i risultati dello scorso anno, il Milan doveva avere stabilità e creare una squadra competitiva. Penso che abbiamo fatto un lavoro importante. Non dimentichiamoci che sono arrivati 12 giocatori nuovi, ma rimaniamo concentrati. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e guardiamo al futuro con entusiasmo”.
Una sconfitta non toglie certezze.
“Sconfitta col Parma? Una partita persa non toglie le certezze ottenute in questi mesi. Abbiamo visto anche come è arrivata, non tornando sulle polemiche. Oggia possiamo reagire, vincere, e affrontare il derby con entusiasmo”.
Programmare la prossima stagione.
“Il prossimo anno avremo più partite, dovremo programmare con cura la stagione. Il Milan deve essere competitivo anche il prossimo anno, e sarà importante lavorare bene”.