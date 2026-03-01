Tomori prima di Cremonese-Milan: “Ogni partita è difficile, vogliamo riscattarci”

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato a DAZN nel pre-partita di Cremonese-Milan. Le sue dichiarazioni.

“Ogni partita è difficile, sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo reagire e cercheremo di fare bene. Vogliamo iniziare forte ma sappiamo che loro sono una buona squadra”.