Tomori prima di Cremonese-Milan: “Ogni partita è difficile, vogliamo riscattarci”

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato a DAZN nel pre-partita di Cremonese-Milan. Le sue dichiarazioni.
Cremonese-Milan, Tomori prima del match: “Reagire alla sconfitta col Parma”
Ogni partita è difficile.
“Ogni partita è difficile, sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo reagire e cercheremo di fare bene. Vogliamo iniziare forte ma sappiamo che loro sono una buona squadra”.
Possibilità di riscatto.
“La cosa più bella è che oggi abbiamo una partita per riscattarci dopo la sconfitta di domenica scorsa. Non perdevamo da tanto in campionato, ma ora possiamo rifarci. Dobbiamo reagire per mantenere la posizione in classifica”.