Ultim’ora Milan: c’è il grande ritorno, ma la scelta di Allegri stupisce tutti

Buone notizie in casa Milan: come riportato da Sky Sport infatti, Allegri ha ritrovato una pedina importante in vista del finale di stagione. Bartesaghi è tornato ad allenarsi con il resto della squadra dopo l’assenza forzata. Il suo rientro offre all’allenatore rossonero un’alternativa in più sulla fascia sinistra, aumentando le opzioni per le prossime partite.

Bartesaghi torna, ma Allegri sceglie Estupinan

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Bartesaghi sarà regolarmente a disposizione per il derby. Nonostante il ritorno del difensore italiano, Allegri sembra però intenzionato a confermare Estupinian titolare.

Bartesaghi, quindi, dovrebbe partire dalla pancina, pronto a entrare a gara in corso e dare una mano alla squadra nel corso della partita. Il rientro del giocatore è comunque un segnale positivo: Allegri avrà un arma in più in vista del rush finale e avrà più soluzioni per gestire le energie.