Mercato Milan, l’affare è possibile? L’agente fa chiarezza sulla trattativa

Mario Gila resta uno dei nomi pià appetibili per il mercato del Milan, ma l’agente per il momento frena. In un’intervista a Radio CRC, Alejandro Camaño ha negato ogni trattativa con altre squadre per una cessione del difensore della Lazio.
Gila, l’agente per ora frena: “Nessuna offerta”
Nel suo intervento a Radio CRC, Alejandro Camaño ha risposto in merito al futuro del suo assistito Mario Gila, accostato al Milan così come ad altre big di Serie A. Lo scenario da lui delineato è piuttosto chiaro:
“Io non ho parlato con nessuna squadra della Serie A del futuro di Mario Gila. Qualora dovesse presentarsi un’offerta da qualunque club deve parlare direttamente con la Lazio e poi con noi”.
Insomma, al momento non c’è alcuna conversazione concreta con altre squadre di Serie A in merito ad un trasferimento di Gila, che resta legato alla Lazio da un contratto fino al 2027.
Milan, la trattativa non è finita
La pista Gila resta comunque un’opzione importante per il Milan. Le trattative per il suo rinnovo con la Lazio non trovano una soluzione e per questo il club biancoceleste potrebbe decidere di cederlo in estate. Fin qui, il difensore si è espresso come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A, attraendo inevitabilmete gli occhi di altre squadre. Su di lui ci sono infatti anche gli occhi attenti dell’Inter, oltre che del Napoli. Staremo a vedere: la pista potrebbe accendersi in estate.