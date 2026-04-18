Allegri a sorpresa su Leao: arriva la bacchettata in conferenza stampa

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Verona. L’allenatore del Milan è intervenuto anche in merito ai fischi subiti da Leao nell’ultima gara, affermando che gli siano serviti.
Allegri su Leao: “I fischi gli sono serviti”
Allegri, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Verona, si è esposto su Leao. Di seguito le sue parole:
“I fischi gli sono serviti, ha capito che non tutto va sempre bene ma ci sono momenti difficili e questo lo farà crescere. Ha avuto una buona settimana come tutti e so che farà bene. Gli attaccanti torneranno a segnare ma per farlo tutta la squadra deve affrontare le partite come nella prima parte di stagione”.
L’allenatore, quindi, afferma anche una sorta di natura “educativa” dei fischi ricevuti dal suo top player e non ha dubbi che quanto sucesso nell’ultima partita a San Siro aiuterà Leao a ripartire meglio di prima.