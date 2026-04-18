Allegri a sorpresa su Leao: arriva la bacchettata in conferenza stampa

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Verona. L’allenatore del Milan è intervenuto anche in merito ai fischi subiti da Leao nell’ultima gara, affermando che gli siano serviti.

Allegri, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Verona, si è esposto su Leao. Di seguito le sue parole:

“I fischi gli sono serviti, ha capito che non tutto va sempre bene ma ci sono momenti difficili e questo lo farà crescere. Ha avuto una buona settimana come tutti e so che farà bene. Gli attaccanti torneranno a segnare ma per farlo tutta la squadra deve affrontare le partite come nella prima parte di stagione”.