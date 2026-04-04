Allegri CT della Nazionale? La risposta sul suo futuro al Milan insinua il dubbio

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Napoli. Il tecnico ha anche risposto in merito alle voci che lo accostano alla panchina della Nazionale, chiarendo come al momento sia focalizzato soltanto sul Milan

Allegri: “Penso solo al quarto posto”

Nella conferenza stampa di oggi, tante sono state le domande in cui veniva chiesto ad Allegri un punto di vista sulle possibili soluzioni per la crisi del calcio italiano. Per lui, lo scenario non è così cupo come raccontanto:

“Da italiano sono dispiaciuto per la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Gli organi di competenza si devono riunire, fare un’analisi approfondita ed esaminare le regole dall’attività di base fino alla prima squadra. Si devono prendere il tempo necessario per fare un programma. I calciatori in Italia li abbiamo, il futuro della Nazionale sarà buono”.

Inevitabile la domanda su un suo possibile futuro da CT della Nazionale:

“Bisogna essere concentrati sul nostro obiettivo, che è il quarto posto. Il discorso riguarda gli organi competenti e quello che devono fare da ora fino al 2030″.

La risposta sulla panchina della Nazionale non è un no categorico

I giornalisti insistono e chiedono ad Allegri se si veda come CT della Nazionale in futuro:

“Non ci ho pensato, sono al Milan e spero di rimanerci a lungo. Se dovessimo entrare in Champions e dovessi essere ancora qua, toccherà riabituarmi, non ci partecipo da un po’. Il discorso Nazionale non dipende a me, il calcio italiano deve essere bravo a trovare soluzioni. Ribadisco che non è tutto da buttare”.

Sull’uso del condizionale in merito alla sua permanenza in rossonero, l’allenatore glissa: