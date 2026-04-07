Allegri-Italia, Pedullà svela tutto: “Ecco cosa sta facendo con il Milan…”

Massimiliano Allegri nega pubblicamente interesse per la panchina azzurra, ma secondo Alfredo Pedullà il tecnico resta candidato concreto al ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana.

Allegri si ritira, ma la Federcalcio lo sa interessato

Le dimissioni di Gabriele Gravina hanno innescato una rivoluzione nella Federazione. Buffon e Gattuso hanno seguito il presidente verso l’uscita, lasciando il calcio italiano senza una guida tecnica. La ricerca del nuovo commissario tecnico è partita in sordina, ma i nomi circolano con insistenza negli ambienti federali. Conte si è autocandidato dopo il match di Napoli, dichiarando pubblicamente la sua disponibilità. Allegri ha scelto una strada opposta: silenzi e smentite, almeno sulla superficie.

Ma il silenzio tattico di Allegri nasconde ben altro. Secondo l’analisi di Pedullà, il tecnico spera nel ruolo senza esporsi direttamente. La strategia è precisa: non partecipare a competizioni pubbliche con altri candidati, mantenendo il carisma intatto. Allegri viene considerato negli ambienti federali un gestore affidabile e un selezionatore capace di gestire una nazionale complessa. La sua esperienza europea e il palmares internazionale lo rendono attraente per una federazione in crisi di credibilità.

Il contratto con il Milan: il vero ostacolo legale

Quale futuro per Allegri al Milan? Il tecnico ha un contratto in essere con i rossoneri, un vincolo che non può ignorare. Pedullà è chiaro: Allegri resterà al Milan per una questione di minimo sindacale, non per scelta tattica. Non sta preparando il Milan dell’anno prossimo con dedizione particolare, ma il legame contrattuale rimane un fatto giuridico inoppugnabile.

La prestazione contro il Napoli ha confermato i dubbi sulla mentalità tattica di Allegri. Il Milan ha perso grazie a Politano, subendo una sconfitta che porta a quattro i ko stagionali in campionato. Il piglio difensivo, la priorità sulla non sconfitta rispetto alla vittoria: è la filosofia che Allegri porta con sé da anni. Una mentalità che non corrisponde ai valori storici milanisti, anche se la qualità della rosa attuale non consente eccessi di ambizione.

La Federcalcio vuole Allegri: consiglio diretto di Pedullà

Pedullà conclude con una raccomandazione esplicita agli ambienti federali: non escludere Allegri dalla corsa. Il tecnico possiede le credenziali per gestire una nazionale, ha esperienza internazionale consolidata e una reputazione di vincente. Il fatto che si sia ritirato ufficialmente non significa assenza di interesse. Anzi, è il contrario: Allegri preferisce essere corteggiato piuttosto che competere apertamente con altri candidati. Una dinamica che la Federcalcio dovrà valutare con attenzione.

Nei prossimi mesi si definiranno gli scenari. La Federcalcio dovrà trovare un nuovo presidente e un commissario tecnico capace di rilanciare il progetto nazionale. Allegri rimane in questa equazione come figura centrale, indipendentemente dalle smentite pubbliche. Il Milan continuerà il suo cammino con un tecnico che, almeno mentalmente, potrebbe avere già uno sguardo rivolto altrove. Le prossime settimane diranno se la candidatura di Allegri alla Nazionale diventerà realtà concreta.