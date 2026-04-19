Allegri sminuisce le critiche: “Bisogna badare al sodo”, poi la risposta definitiva sulla Nazionale

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn al termine di Verona-Milan. L’allenatore ha risposto in merito alla corte della Nazionale, negando al momento ogni contatto. Sulla partita, il focus è solo sul risultato.

Allegri: “Conta aver vinto”

Allegri, intervenuto a Dazn, non vuole vedere in modo molto critico la prestazione del Milan, guardando solo al risultato positivo ottenuto:

“I punti diventato importanti perché l’obiettivo è li e si può avere paura di non raggiungerlo. Bisogna far meglio tecnicamente ma in questo momento bisogna badare al sodo e portare a casa il risultato per l’obiettivo che è la Champions”

Il mister rossonero vede l’obiettivo pià vicino, ma non ancora raggiunto:

“La cosa più bella è che c’è stata la partecipazione di tutti. Si è visto nelle situazioni in cui abbiamo rischiato. La squadra voleva portare a casa la vittoria e si è visto. Questo risultato non ci dà la rassicurazione di essere in Champions ma ci siamo quasi vicini”.

Niente Nazionale: “Proseguiremo insieme”

Su un’eventuale proposta della Nazionale, Allegri chiarisce la situazione:

“Fino ad ora non c’è nessuna telefonata. Il mio pensiero è sul Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme”.

Su Leao, infine, l’allenatore vede in modo positivo la sua prestazione: