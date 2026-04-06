Calhanoglu fa infuriare i tifosi del Milan: la risposta sul big match contro il Napoli

Calhanoglu all’Inter ha voltato pagina rispetto al Milan. Dopo la vittoria 5-2 contro la Roma, l’ex rossonero ha dichiarato chiaramente le sue priorità, snobbando la partita rossonera contro il Napoli, che potrebbe incidere nelle dinamiche Scudetto.

Calhanoglu e il disinteresse per Napoli-Milan

Calhanoglu non seguirà il big match di stasera al Maradona. Intervenuto a Sportmediaset, il centrocampista nerazzurro ha spiegato le ragioni della sua scelta con una risposta secca e diretta. La priorità è la famiglia: ha scelto di partire per la Germania per stare con i figli anziché rimanere a guardare una partita che per molti rappresenta uno snodo cruciale della stagione.

Il commento sul match è secco: “Non mi interessa, non credo la guaderò“. Di certo, una simile risposta non farà piacere al suo passato milanista e rivela anche un certo atteggiamento di distacco rispetto alle rivali nell’ambito della lotta Scudetto. D’altronde, il destino del campionato resta nelle mani dell’Inter capolista.