Caso arbitri, Ezio Simonelli interviene sulla vicenda: posizione netta del presidente!

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha preso posizione sulla vicenda Gianluca Rocchi con una dichiarazione che ribadisce il principio della presunzione di innocenza e critica duramente la narrazione mediatica.

Simonelli e il richiamo al garantismo: niente giudizi affrettati

Il presidente della Lega Serie A ha scelto di non cedere alla pressione mediatica che circonda l’avviso di garanzia notificato al designatore. Le accuse degli inquirenti rimangono tali fino a una sentenza definitiva, ha sottolineato Simonelli, invitando tutti gli attori coinvolti a evitare conclusioni precipitose. “Giudizi affrettati sono fuori posto nell’attesa doverosa che le indagini compiano il loro percorso per stabilire la verità“, ha dichiarato il numero uno della Serie A. Questo approccio rappresenta una linea difensiva del sistema calcistico italiano di fronte alle inchieste della magistratura ordinaria.

Simonelli ha ribadito un concetto fondamentale: nessuno tra i vertici della Lega conosce i dettagli della vicenda. Di conseguenza: “Essere garantisti è un nostro preciso dovere sino all’ultimo grado di giudizio”. La scelta lessicale non è casuale. Il presidente vuole marcare una distanza netta tra il ruolo degli organi inquirenti e quello delle istituzioni sportive, che devono mantenersi neutrali fino alla conclusione dei procedimenti.

Il rischio reputazionale per il calcio italiano secondo Simonelli

Simonelli ha lanciato un allarme esplicito sui danni che questa inchiesta potrebbe provocare all’immagine della Serie A. La gogna mediatica e la narrazione distorta rischiano di compromettere la credibilità dell’intero movimento calcistico italiano, non solo della competizione. Il presidente ha usato parole forti per descrivere lo scenario: enormi danni reputazionali, narrazione distorta, gogna mediatica. Questi termini non lasciano spazio a interpretazioni ambigue sulla preoccupazione dei vertici della Lega.

Il discorso di Simonelli poggia su un’osservazione concreta: la Procura Federale e la Procura del CONI si sono già mosse tempestivamente e si sono espresse su alcuni punti dell’inchiesta. Il lavoro degli organi sportivi competenti è stato svolto all’epoca dei fatti. Ora tocca alla giustizia ordinaria fare il suo corso, senza che un avviso di garanzia possa mettere in discussione l’onestà intellettuale di un intero sistema.

Le parole di Simonelli:

Di seguito le parole del presidente della Lega Serie A via ANSA:

“A valle di quanto letto su tutti i media vorrei ricordare che, come in qualsiasi altra situazione, si tratta di accuse degli inquirenti e che è dovere di tutti ritenerle come tali in una normale dialettica democratica. Giudizi affrettati o conclusioni di qualsiasi genere sono fuori posto, nell’attesa doverosa che le indagini compiano il loro percorso per stabilire la verità. Nessuno di noi conosce alcun dettaglio della vicenda ed essere garantisti è un nostro preciso dovere sino all’ultimo grado di giudizio. C’è il rischio, altrimenti, di enormi danni reputazionali al sistema Serie A, e a tutto l’intero movimento calcistico italiano, con una narrazione distorta e una vera e propria gogna mediatica”.

E sulla veridicità del campionato: