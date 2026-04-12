Chivu vince e punge Allegri: “Faccio come i miei colleghi…”

Il posticipo della domenica sera vedeva un big match che interessava a tutte le grandi del campionato, sia a chi continuava a nutrire speranze per la vittoria dello scudetto che per chi concorre per un piazzamento utile all’accesso alla prossima Champions League. La sfida tra Como e Inter ha visto la vittoria dei nerazzurri, con Cristian Chivu che al termine del match non si è risparmiato nel lanciare una frecciatina alle inseguitrici e di conseguenza anche al Milan di Massimiliano Allegri.

L’Inter batte il Como e Chivu stuzzica le avversarie: dito puntato contro le inseguitrici

Dopo aver vinto la rocambolesca sfida del Sinigaglia contro il Como, l’Inter conferma il proprio posizionamento in vetta alla classifica e ipoteca la vittoria dello scudetto. I nerazzurri, al netto del pareggio odierno del Napoli e del KO del Milan di ieri pomeriggio, vanno a +9 dal secondo posto e probabilmente mettono un punto finale alla disputa per il Tricolore.

Al termine del match di questa sera, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN approfittandone per lanciare una frecciata nei confronti delle avversarie, Milan compreso, e nello specifico nell’atteggiamento “difensivista” degli altri allenatori nelle dichiarazioni post-gara. Questo un estratto delle parole di Chivu:

“Se si è chiusa la lotta scudetto? Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione in Champions e dico che siamo contenti che ci stiamo avvicinando all’obiettivo Champions”.

Il riferimento chiarissimo è per Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che non si sono mai esposti in chiave scudetto prediligendo una comunicazione incentrata sul perseguimento della qualificazione all’Europa che conta.